【玩樂好去處】全港首間室內滑雪滑水運動場所 半價體驗室內暖水衝浪 室內滑雪初級班買一送一

不少港人專乘到海外玩滑雪滑水，但其實在香港的室內運動場，也可以一嘗滑雪及滑水滋味。位於葵涌瑞森工業大廈內的Snow & Surf，場地面積超過一萬呎，是全球第一所，亦是香港首間融合滑雪、滑水的室內運動場所。KKday推出體驗室內暖水衝浪優惠2，每位只需194元；同時也推出室內單板或雙板滑雪初級班買一送一優惠，人均僅299元。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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場內滑雪設施包括兩部電動滑雪練習機及全港唯一的滑雪賽道。賽道斜度設計適合初學者學習及可加設跳台供進階滑雪發燒友練花式。所有滑雪設備包括滑雪賽道和滑雪機均引進了全球最先進的金針菇旱雪技術。

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滑雪活動在室溫下進行，免卻穿厚衣的麻煩，輕鬆又方便。其觸感比起傳統地氈滾軸滑雪機與真雪滑行像真度更貼近。不論各下為初學者、還是希望改進技術的進階者、或是追求花式刺激度的高手，此處一定可以滿足到不同人士的要求。

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滑水設施置於玻璃溫室，全年室內恆溫。每人只需要付固定收費便可以任玩一小時，並有專業教練指導。為了讓每位客人也能盡興，場地限制了滑浪室每小時只會容納10人。滑水設施能分成兩條賽道，可以與朋友獨佔專門賽道，享受衝浪的快感。

【KKday獨家｜半價優惠】室內暖水衝浪

KKday 優惠：194元/位（388元/位） 優惠連結：請按此



體驗日期：2022年12月23、28至30日、2023年1月3至20日（逢星期一至五）

體驗時間：12:00 – 18:00 （每節55分鐘）

【KKday獨家｜買一送一】室內單板/雙板滑雪lv1初級班

KKday 優惠：599元/2位，平均299.5元/位（原價1,198元/位）優惠連結：請按此

- 3至7 歲小童可以透過私人教練以一對一形式參與滑雪活動

- 場內設有裝備租賃服務每套為50元（包括滑雪板/滑雪板 + 靴子，即使只租一件物品，價格相同），視供應情況而定

體驗日期：（單板）2022年12月28日、2023年1月3至18日（逢星期一至三）

（雙板）2022年12月23、29至30日、2023年1月5至20日（逢星期四至五）

體驗時間：單板13:00至14:00 （每節55分鐘）｜雙板16:00至17:00 （每節55分鐘）

優惠詳情：

地址：葵涌葵秀路 8-10 號瑞森工業大廈2樓

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責任編輯：陳詠妍