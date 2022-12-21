▲ 【解碼｜日本轉鷹】日央行寬國債孳息率目標區間 分析：醞釀退市、最快2023年下半年結束負利率

日本央行周二（20日）宣布將10年期國債孳息率目標區間，放寬至正負0.5厘，出乎市場預期。分析指，央行最新舉動是此前緊急出售美元以外的又一托高日圓方法，冀買時間待美國減息，期間圓滙即使回落亦不致過分低殘，但亦有認為央行此舉實乃部署將貨幣政策正常化，甚至日本可能明年下半年告別已為時7年的負利率時代。

恒生銀行 （00011） 首席市場策略員溫灼培表示，市場此前預期央行將在黑田東彥4月卸任行長前會有所動作，並沒料到周二宣布放寬目標區間，10年期國債孳息率彈升至逾0.4厘，致與美國10年期國債孳息率差距拉近，令圓滙單日飈升。

溫灼培指，周五（23日）日本將公布11月全國消費者物價指數，外界料升幅會較10月按年升3.6%更高，日本內閣現已面對因民間不支持為增強軍力而加稅，所致支持率急跌，或不希望通脹上升進一步影響民望，不排除央行周二動作令日圓走強，從而減低輸入通脹。

圓滙130兌1美元料有阻力

日本9月透過緊急買入日圓賣出美元、10月亦據報同一方式再出手干預滙市，溫灼培認為，央行昨日舉動亦可視為干預滙市，只是換了方式，「似乎央行不想日圓重落140兌1美元，短期138會是支持位」，由於美國來年仍加息，故不排除130兌1美元（以7.78港元兌1美元，即5.98算）是阻力位，未來3個月在130至140區間上落。

獨立外滙商品分析師盧楚仁表示，央行放寬目標區間，意味將減買10年期國債，所致的債息上升，會對日圓有利。他直指央行在醞釀退市行動，以目前當地出現較高通脹，相信央行會利用此難得機會，冀先退市，減印錢，盡快將息口提上，從而讓央行重獲息口作為調節貨幣政策的工具。

盧楚仁相信，日央行明年會逐步放寬對國債息的干預，上半年或再逐步放寬孳息率目標區間到0.75厘、1厘，甚或之後取消區間，待完成放寬動作，料央行就會宣布減買債，最快明年下半年加息以結束負利率。盧表示，圓滙暫上望130，短期倘上破，或見125水平（兌港元6.2算）。

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記者：胡學能