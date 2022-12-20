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【美國經濟】經濟學家調查：美國明年經濟衰退機會達70%

宏觀解讀 22:19 2022/12/20

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【美國經濟】經濟學家調查：明年美國經濟衰退機會達70%

據彭博社最新12月份經濟學家調查顯示，經濟學家認為明年美國經濟陷入衰退的機會率為7成，同時在聯儲局大規模加息後下調了需求及通脹預測。

調查指，2023年經濟衰退的機會率從11月的65%上升至70%。以中值估計，明年國內生產總值平均僅0.3%，其中第2季度按年下跌 0.7%，第1季度和第3季度則持平。

另一方面，經濟學家亦下調了明年每個季度的工業生產預期，預計2023年產量平均下跌0.7%，遠低於11月預期0.2%的升幅。

美國核心CPI通脹指數走軟至6%，但仍遠高於聯儲局2%的目標。美國聯信銀行（Comerica，CMA）首席經濟學家Bill Adams表示，美國經濟正面臨大逆風，包括利率颷升、高通脹、刺激經濟措施結束，以及海外出口市場疲軟的挑戰，企業在增加庫存及招聘方面變得更為審慎，並且可能會延遲建設及其他資本支出計劃。

相關文章：

【美國經濟】橋水聯席CIO︰中國重開將令通脹風險加劇　美國經濟衰退時間將較以往長

【美國加息】對沖基金名宿阿克曼：除非美國經濟嚴重衰退　否則通脹不可能回到聯儲局2%的目標

記者：張巧怡

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美股 經濟數據表現 加息 GDP 美國 美國聯儲局 通脹 CPI

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