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【Twitter】投票投出「大頭佛」？近6成人認同馬斯克應離任Twitter CEO

環球政經 20:05 2022/12/20

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馬斯克（Elon Musk）昨日在個人Twitter帳號上投票，問網民「自己應否辭去Twitter負責人一職？」，又表示自己會遵守投票結果。結果今日揭盅，12個小時內有1,750萬人投票，當中57.5%贊成他離任，比不贊成的人多出15%。但馬斯克目前未有任何回應。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

投票期間有人認為，馬斯克此舉意味着他已有新CEO人選，並指他將轉為擔任董事會主席和Tweeter，不過馬斯克隨即否認，更稱沒有人想要這份讓Twitter存活下去的工作，現時並無繼任人。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

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直到結果塵埃落定後，馬斯克的注意力就轉向世界盃，他轉貼了有關世界盃期間Twitter上的統計，指出平台上的「#WC2022」Hashtag全球使用次數達到 1,470億次。

自從馬斯克入主Twitter以來，特斯拉（Tesla）股價大跌34%，今年累計下跌63%。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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撰文 : 陳楚琨

世界盃 經濟 馬斯克 Tesla Twitter

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