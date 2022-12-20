【Twitter】投票投出「大頭佛」？近6成人認同馬斯克應離任Twitter CEO

馬斯克（Elon Musk）昨日在個人Twitter帳號上投票，問網民「自己應否辭去Twitter負責人一職？」，又表示自己會遵守投票結果。結果今日揭盅，12個小時內有1,750萬人投票，當中57.5%贊成他離任，比不贊成的人多出15%。但馬斯克目前未有任何回應。

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投票期間有人認為，馬斯克此舉意味着他已有新CEO人選，並指他將轉為擔任董事會主席和Tweeter，不過馬斯克隨即否認，更稱沒有人想要這份讓Twitter存活下去的工作，現時並無繼任人。

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直到結果塵埃落定後，馬斯克的注意力就轉向世界盃，他轉貼了有關世界盃期間Twitter上的統計，指出平台上的「#WC2022」Hashtag全球使用次數達到 1,470億次。

自從馬斯克入主Twitter以來，特斯拉（Tesla）股價大跌34%，今年累計下跌63%。

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