騰訊阿里京東百度與聯通戰略合作 共同發展數字經濟

內媒報道，內地三大電訊商之一的聯通(00762)與多間科技巨企，包括騰訊（00700）、京東（09618）、阿里巴巴（09988）、百度（09988）4家戰略投資者簽署戰略合作協議，在數字信息基礎設施、高品質生活、產業升級、科技創新、智慧運營、網絡安全、人才培養等多領域發揮能力和優勢，為數字經濟發展開辟新路徑、提供新引擎。

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其中，根據協議，未來五年，百度與中國聯通將在數字信息基礎設施、高品質生活、產業升級、科技創新、智慧運營、網絡安全、人才培養等多領域展開深入合作，加大人工智能與產業融合創新力度。中國聯通作為混改試點企業，在2017年開啟混改時就引入百度作為戰略投資者。此次簽約後，雙方將在前期合作成果之上，深入數字經濟領域，共同推進網絡強國、數字中國、智慧社會建設。

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