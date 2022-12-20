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【消費物價】本港上月整體通脹率維持1.8% 基本通脹率達1.7% 電力、燃氣及水漲價14%

理財智慧 19:07 2022/12/20

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政府統計處公布最新一期份消費物價指數。根據資料顯示，11月綜合消費物價指數按年升1.8%，剔除一次性紓困措施影響後的基本通脹率為1.7%，兩者都與10月相同。

【就業人數】港私營機構9月就業人數減逾2.8萬　職缺按年增35%【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

在各類綜合消費物價指數組成項目中，電力、燃氣及水（上升14.3%）、衣履（上升5.2%）、外出用膳及外賣（上升3.6%）、基本食品（上升3.3%）、煙酒（上升1.7%）、交通（上升1.6%）、雜項服務（上升1.6%）和雜項物品（上升0.4%）等項目的物價指數均有所上升，而耐用物品、住屋價格方面則有所下跌。分別為下跌1.6%及下跌0.1%。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

政府表示，十一月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅仍然相對較快，能源相關項目和衣履價格繼續明顯上升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。而在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格壓力料會維持顯著，但本地成本壓力大致輕微，總體而言應有助通脹在短期內保持溫和。政府會繼續留意情況。

【捐款活動】惠康「食咗飯未」累積捐款超過600萬 冬至送暖加碼送一千個愛心包【下一頁

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撰文：鄭日棱



　　

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經濟 政府統計處 綜合消費物價指數 通脹

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