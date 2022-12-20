【夢想本應翱翔@iM網欄】年輕創業家︰創業致勝關鍵　快人一步掌握市場脈膊

上期介紹過跟我們完成實習後決心創業的Forte，很多朋友讀過他的故事都覺得很鼓舞，希望我可以多分享類似的案例，為香港年輕一輩加點正能量。因此我將在未來幾期再跟大家分享一些年輕創業家的經歷。

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今期分享的是一名年輕女創業家奚頌賢（Emily）的故事。她自家創立了消費品牌「LyonLash」，短短三年就由一間一人公司做到有十幾人的團隊。她成功的秘訣就是要夠快：「創業，一定要掌握不斷變化的市場脈搏，推出對應的產品，要快人一步才能開拓成功之路。」

Emily在香港科技大學主修營銷及信息系統雙學位課程，畢業後加入阿里巴巴香港創業者基金的實習生計劃，在我們集團杭州總部的天貓部門負責直播工作，及後加入我的團隊在香港負責統籌阿里巴巴香港創業者基金的青年人項目。

創業前先確定自己長處

原來，她的創業理念源於年幼時，受到從商的姨丈及舅父所薰陶，加上Emily的丈夫也是一位初創者，令她就算在其他朋友的反對聲音下也決定要自己創一番事業。「在阿里巴巴香港創業者基金工作一年半期間，有很多機會旁聽初創者演說，創業家的精神和積極心態，激發我的創業夢；同時，我亦見證了很多初創者能夠成功建立和實踐創業夢，令我相信:『自己也有機會可成功創業！』」Emily 說。

創業前，先了解自己的長處。她說：「我在大學修讀營銷及信息系統，加上於阿里巴巴香港創業者基金工作時所學的營運技巧，成為我的創業優勢。」創業初心是建立消費品牌，Emily創立Lyon Lash公司，將韓國或中國的貨品直接運到國際銷售平台再分銷到歐美地區的中小企 。

Emily說：「創業初期，曾經一次過推出四、五種產品，例如刮痧用品及植物盆栽等，可惜市場反應一般，沒有一款有潛力成為旗艦品牌。幾年後，我再分析發現假眼睫毛膠水產品銷路理想，便決定以美容產品包括睫毛、睫毛膠水等作為品牌主打，而客戶則以美容店為主，約佔七至八成，餘下是個人客戶。」為了提高用戶黏性，她製作了多段教學短片及一系列視頻，免費提供予有意投身為客人做假眼睫毛或打算優化此技術的人士。她笑言並不擔心因此增加競爭對手，反而透過提供更多相關資訊，可以吸引更多新人入行，達至雙贏局面。

▲ LyonLash創辦人奚頌賢（右二）

創業初期員工非常關鍵

回想創業初期，Emily坦言遇到兩大挑戰。第一個是資金問題，「推出新產品，動輒花上三至五萬元，初期沒有太多積蓄，就算推出一、兩個產品就出現資金短缺問題，惟有申請借貸讓我可以推出更多產品，加快公司發展進度。」第二個是沒法快速增加人手。她承認中、小企難招募理想人才，因為能力較高的，大多選擇為大機構效力。公司頭三年自己與當時的男朋友搭檔處理公司所有事務，包括採購、物流、顧客服務及社交媒體宣傳等，工作繁忙，以致公司沒有達到理想中的發展速度，原定兩至四星期要推出的新產品，結果要延遲一、兩個月才上架。在聘請人手後，問題即時改善。「公司現有6名全職及7名兼職員工，我的創業路上有了『新面孔、新力量』，激發我做得更多、更好。有團隊的互相分享和支持，亦是我進步的動力。」

產品隨顧客喜好而改變

現時，Emily百份百投入創業之旅，努力研究可以令公司業務增長的方法。「公司仍然以開發品牌作為發展方向，因為只依靠單一品牌，風險太高，需要有不同產品，才能減低風險。」她又指出，產品種類更要隨着顧客喜好而改變，現時各大電商平台都充斥不同類型的美容產品，同業競爭較2018年激烈得多。最近她發現小童產品市場競爭相對較小，正決定快人一步，搶佔這個市場。她坦言，從來未想過公司需要發展至甚麼規模才算成功，但某程度上，現已達到自己最初的期望。作為一位有不錯成績的創業者，Emily寄語剛畢業及有心創業的年青人：「需要百份百投入及專注，雖然不要顧慮太多，但也不要在沒有後著的情況下貿然創業。」

筆者樂見Forte和Emily那份百分百投入的創業態度，以及明白產品必須符合市場需求的事實。Emily的創業例子再一次印證只要多跟不同的創業家交流，思考並定立清晰的創業目標，，香港年青人也有能力走出舒適圈，並成功挑戰自己。若大家碰上類似Forte 和Emily的年輕創業家，不妨多給他們一些支持和建議，鼓勵他們實踐理想。

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作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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