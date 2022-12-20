【大行報告】 攜程上季業績有驚喜 料復常後旅遊需求大增 美銀睇目標價升至330元

隨著內地放寬防疫措施，本港亦取消了「黃碼」限制，加上聖誕節及農曆新年假期旺季，疫後旅遊需求大增。一眾復常概念股中，少不了綫上旅遊平台股，當中剛公布季績勝預期的攜程集團（09961），獲多間大行看好，紛紛上調目標價，股價本月至今累升逾12%。

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最新有美銀證券唱好，該行指，攜程第三季度業績穩健，收入比市場預期高出6%，主要由於夏季內地旅遊需求勝預期，部分抵銷了8月下旬開始疫情升溫的負面影響。該行提到，管理層對於第四季，形容為充滿挑戰，主要是10月至11月防疫限制嚴格。該行預料，第四季度淨收入將按季跌29%。

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該行又指，攜程管理層對明年展望樂觀，預計內地和跨境旅遊需求將有強勁反彈。該行預計，2023年後內地需求將穩步復甦，並於年中開始重新開放出境旅行，相信到2024財年將錄得全面復甦，因此上調公司2023至2024年的收入預測2至4%，非通用會計準測盈利則升0至4%，予其「買入」投資評級，目標價由283元上調16.6%至330元，與現價計，潛在升幅近25%。

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記者：郭秀慧