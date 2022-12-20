  • 18°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 攜程上季業績有驚喜 料復常後旅遊需求大增 美銀睇目標價升至330元

股樓投資 18:59 2022/12/20

分享：

分享：

隨著內地放寬防疫措施，本港亦取消了「黃碼」限制，加上聖誕節及農曆新年假期旺季，疫後旅遊需求大增。一眾復常概念股中，少不了綫上旅遊平台股，當中剛公布季績勝預期的攜程集團（09961），獲多間大行看好，紛紛上調目標價，股價本月至今累升逾12%。

同場加映﹕【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

最新有美銀證券唱好，該行指，攜程第三季度業績穩健，收入比市場預期高出6%，主要由於夏季內地旅遊需求勝預期，部分抵銷了8月下旬開始疫情升溫的負面影響。該行提到，管理層對於第四季，形容為充滿挑戰，主要是10月至11月防疫限制嚴格。該行預料，第四季度淨收入將按季跌29%。

【恒指目標】 光大證券﹕明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

該行又指，攜程管理層對明年展望樂觀，預計內地和跨境旅遊需求將有強勁反彈。該行預計，2023年後內地需求將穩步復甦，並於年中開始重新開放出境旅行，相信到2024財年將錄得全面復甦，因此上調公司2023至2024年的收入預測2至4%，非通用會計準測盈利則升0至4%，予其「買入」投資評級，目標價由283元上調16.6%至330元，與現價計，潛在升幅近25%。

同場加映﹕【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 防疫措施 攜程集團－S（09961） 疫情 潛在升幅 買入 目標價 大行報告

上一篇文章

港置馬泰陽：樓市「能見度」有待好轉　料樓價明年觸底後回升約5%　

下一篇文章

【券商點睇】招銀國際：料ReCOV疫苗明年獲批EUA 維持瑞科生物「買入」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【筍工推介】耀才證券招聘大量IT程式設計員 人工高 福利好 豐厚花紅 一周只需返工四天 （附詳情）
【筍工推介】耀才證券招聘大量IT程式設計員 人工高 福利好 豐厚花紅 一周只需返工四天 （附詳情）
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
房協慶75周年派現金券　住戶每人獲贈100元現金券
房協慶75周年派現金券　住戶每人獲贈100元現金券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款