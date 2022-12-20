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【券商點睇】招銀國際：料ReCOV疫苗明年獲批EUA 維持瑞科生物「買入」

股樓投資 18:53 2022/12/20

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招銀國際預計，瑞科生物（02179）所產的新冠重組蛋白疫苗ReCOV將於2023年獲批緊急使用授權（EUA），帶狀皰疹疫苗亦將在2024年提交生物許可申請（BLA）。該行指，ReCOV疫苗在與輝瑞mRNA疫苗頭對頭的序貫免疫II期試驗中，展現出免疫原性優效和良好的安全性。該行維持其「買入」評級，目標價38.86元。瑞科生物周二（20日）收市報22.9元，升幅1.6%。

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

該行指出，ReCOV針對新冠原型株和Omicron BA.2以及BA.5誘導的中和抗體滴度以及中和抗體陽轉率，均顯著高於輝瑞mRNA疫苗，且具有統計學意義。ReCOV疫苗也展現了優秀且廣泛的交叉保護作用，ReCOV誘導的針對Omicron BA.2、BA.5的中和抗體滴度，較原型株僅分別下降約1.4倍及1.8倍。據先前研究報導，輝瑞mRNA疫苗在同源加強後針對Omicron BA.2、BA.4/5的中和抗體滴度，較原型株下降7倍和21倍。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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另外，瑞科生物的新佐劑帶狀皰疹重組蛋白疫苗在菲律賓獲批臨床。這項臨床試驗將疫苗接種適宜人群由GSK疫苗的50歲以上擴大至40歲以上，招銀認為疫苗潛在市場空間將進一步擴大。

 

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

 

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撰文：鄭昊彤

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疫苗 瑞科生物－B（02179） 買入 目標價 大行報告

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