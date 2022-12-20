  • 18°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【千手公關@iM網欄】香港家庭電影 過時點過節？

名人薈萃 18:50 2022/12/20

分享：

分享：

最近看了電影《過時．過節》（Hong Kong Family），主要演員有MIRROR成員Edan丶Anson ，還有自己近期頗喜歡的談善言，坐陣的則有老戲骨馮素波、毛舜筠和舞台劇影帝謝君豪。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘  Dos & Don'ts

故事就如劇名（這回電影的英文名稱可能比中文更貼切），講述典型香港家庭問題，因為溝通不善，導致家人之間相處的鴻溝積累日深，而產生一連串的矛盾，甚至糾紛和離異。


毛舜筠與謝君豪飾演父母，演技當然是不用說，更帶動了電影的起伏；四位年輕演員也演活了現今年輕人的意識形態。暫不在此劇透，不過在欣賞這部電影時，更欣賞是那些留白位，在電影中某幾位角色的出現，個別主角如何反應，均讓觀眾有不少想像空間。

導演．宏年輕有為，雖然故事是根據其個人年少時的經歷而寫成，但故事如何開始如何結尾，人物角色的處理，拍攝的感情和不同的留白位等看得自然成熟，很難想像是出自於他年紀的導演。

正如近期不少電影一樣，這部電影也設有謝票場，所以在訂票時有一些場次一早已經爆滿。謝票場無疑是推廣電影的好招數。疫情高峰期間，網上娛樂平台就是很多人選擇在家抗疫的娛樂，也令到如Netflix之公司股價節節上升。疫情緩和後，消費者仍然願意走進電影院，欣賞大銀幕播放的電影之餘，謝票場能夠讓影迷看過電影後再看到偶像真身和互動，得到更大的娛樂，實在是雙贏，何樂而不為！

這部電影另一推廣招數，就是與近年積極擴張提供多元化丶口碑不錯的飲食集團合作，聯乘推出「過時．過節」盆菜，把電影中背景主軸－家人一起過冬至吃盆菜突顯。現在香港復常，社交距離措施放寬，不少家庭也一起過節，執筆之時，我也買了一個盆菜與家人一起吃冬至飯！

香港已取消安心出行和到港旅客「0+3」的措施， 可喜可賀！只是短短幾個月時間，喜見香港無論是電影或演唱會等的票房，可以說是比復常更復常，港產片好戲一部接一部，演唱會不斷，希望這個勢能夠持續下去吧！

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

更多千手公關@也許的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 


 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 也許（馮加宜）

欄名 : 千手公關

最新專欄文章 更多

【千手公關@iM網欄】 師友計劃的籌備 為中學生找人生導師
2022/10/17
【千手公關@iM網欄】 師友計劃的籌備 為中學生找人生導師
【千手公關@iM網欄】喫著咖啡看品牌故事 毫不做作的商業展覽
2022/08/01
【千手公關@iM網欄】喫著咖啡看品牌故事 毫不做作的商業展覽
【千手公關@iM網欄】公關妙計回復昔日上海 暑假將至 迎接新一屆公關
2022/06/21
【千手公關@iM網欄】公關妙計回復昔日上海 暑假將至 迎接新一屆公關
【千手公關@iM網欄】線上一分鐘，線下十年功 eAGM體驗猶如拍劇
2022/05/26
【千手公關@iM網欄】線上一分鐘，線下十年功 eAGM體驗猶如拍劇
【千手公關@iM網欄】後疫情新常態 等開關把握機遇
2022/05/11
【千手公關@iM網欄】後疫情新常態 等開關把握機遇
謝君豪 盆菜 電影 談善言 毛舜筠 冬至 Netflix 香港

上一篇文章

【券商點睇】招銀國際：料ReCOV疫苗明年獲批EUA 維持瑞科生物「買入」

下一篇文章

【港交所388】港交所落實 開設紐約辦事處
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【筍工推介】耀才證券招聘大量IT程式設計員 人工高 福利好 豐厚花紅 一周只需返工四天 （附詳情）
【筍工推介】耀才證券招聘大量IT程式設計員 人工高 福利好 豐厚花紅 一周只需返工四天 （附詳情）
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
房協慶75周年派現金券　住戶每人獲贈100元現金券
房協慶75周年派現金券　住戶每人獲贈100元現金券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款