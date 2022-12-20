【千手公關@iM網欄】香港家庭電影 過時點過節？

最近看了電影《過時．過節》（Hong Kong Family），主要演員有MIRROR成員Edan丶Anson ，還有自己近期頗喜歡的談善言，坐陣的則有老戲骨馮素波、毛舜筠和舞台劇影帝謝君豪。

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故事就如劇名（這回電影的英文名稱可能比中文更貼切），講述典型香港家庭問題，因為溝通不善，導致家人之間相處的鴻溝積累日深，而產生一連串的矛盾，甚至糾紛和離異。



毛舜筠與謝君豪飾演父母，演技當然是不用說，更帶動了電影的起伏；四位年輕演員也演活了現今年輕人的意識形態。暫不在此劇透，不過在欣賞這部電影時，更欣賞是那些留白位，在電影中某幾位角色的出現，個別主角如何反應，均讓觀眾有不少想像空間。

導演．宏年輕有為，雖然故事是根據其個人年少時的經歷而寫成，但故事如何開始如何結尾，人物角色的處理，拍攝的感情和不同的留白位等看得自然成熟，很難想像是出自於他年紀的導演。

正如近期不少電影一樣，這部電影也設有謝票場，所以在訂票時有一些場次一早已經爆滿。謝票場無疑是推廣電影的好招數。疫情高峰期間，網上娛樂平台就是很多人選擇在家抗疫的娛樂，也令到如Netflix之公司股價節節上升。疫情緩和後，消費者仍然願意走進電影院，欣賞大銀幕播放的電影之餘，謝票場能夠讓影迷看過電影後再看到偶像真身和互動，得到更大的娛樂，實在是雙贏，何樂而不為！

這部電影另一推廣招數，就是與近年積極擴張提供多元化丶口碑不錯的飲食集團合作，聯乘推出「過時．過節」盆菜，把電影中背景主軸－家人一起過冬至吃盆菜突顯。現在香港復常，社交距離措施放寬，不少家庭也一起過節，執筆之時，我也買了一個盆菜與家人一起吃冬至飯！

香港已取消安心出行和到港旅客「0+3」的措施， 可喜可賀！只是短短幾個月時間，喜見香港無論是電影或演唱會等的票房，可以說是比復常更復常，港產片好戲一部接一部，演唱會不斷，希望這個勢能夠持續下去吧！

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作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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