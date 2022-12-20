【人才流失?】各行業職位空缺再升至7.48萬個 按年大升37% 邊個行業最缺人?

移民潮下，本港人才流失情況更明顯，據政府統計處周二（20日）公布的職位空缺數字顯示，今年9月職位空缺升至74,838萬個 （公務員職 位空缺除外），比去年同期多20.280個，升幅達37%。當中以其中人類保健服務行業空缺最多，有9,380個空缺，升幅達94%。

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數據指出，在2022年9月，所有涵蓋行業合共僱用2686900人，以進出口貿易業的就業人數最多，達379,900人，其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）的297 600人、零售業的245 200人、金融及保險業的232 500人及餐飲服務業的222 000人。

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與2021年同期比較，各選定行業的就業人數的變動不一。就業人數減少的行業主要有住宿服務業（包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位）（-9.0%或-3 300人），製造業（-5.1%或-4 000人），藝術、娛樂、康樂及其他服務業（-3.7%或-4 400人）和金融及保險業（-3.2%或-7 600人）。另一方面，就業人數增加的行業主要有批發業（6.1%或3 000人）、建築地盤（只包括地盤工人）（3.2%或3 400人）和人類保健服務業（2.4%或3 500人）。表1載列有關選定主要行業的就業人數。



在2022年9月份的74,840個私營機構職位空缺當中，人類保健服務業佔最多，高達9,380個；第二為教育業，佔7,910個，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業佔7,520個，金融及保險業佔6,580個，而專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）佔6,100個。

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期內除進出口貿易業外，所有選定行業的職位空缺數目均較上年同期有所增加。增加較明顯的行業包括運輸、倉庫、郵政及速遞服務業（4 ,940個或192%），人類保健服務業（4,540個或94%），教育業（2,120個或36%），餐飲服務業（1,160個或26%），藝術、娛樂、康樂及其他服務業（1,060個或39%）和金融及保險業（1,050個或19%）。

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按主要職業組別分析，私營機構的職位空缺主要為服務及銷售人員（佔24,750個）、專業人員（佔14,890個）和輔助專業人員（佔14,100個）。

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責任編輯：陳詠妍