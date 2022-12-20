戴邊款Rolex就知男人性格係點？　24孝老公美斯從不揀閃爆浮誇款式

為慶祝贏得世界盃冠軍，阿珍（阿根廷）明放假一天，事實證明一班男人同心協力，加埋隊員每個人的努力，真係足以爭取到東主有喜全國休息一天。其中成為帶領國家隊再奪大力神盃的美斯（Lionel Messi）被當作神人，鋒頭勁到呢幾日日日被佢洗版，最感動係得到厭倦足球嘅老婆（Antonela Roccuzzo）一句：「我的冠軍！」，作為24孝老公終於等到一個肯定！

有云揀男人好似揀錶一樣，但揀錶係咪真睇到男人性格……本來筆者唔信，不過今屆世界盃，見到世界級世一人辦——美斯，開始相信呢個講法，尤其翻查佢戴嘅Rolex時所揀嘅款式，完全跟同一樣出席５屆世盃嘅 C朗拿度好唔同，C朗靚仔好波喜歡點點浮誇人之常情，而從美斯所揀嘅款式中，Day Date、Datejust 同Oyster Perpetual 睇到佢極度務實，就算閃爆都係同隻錶融為一體。

▲ 去年加盟巴黎聖日爾門（PSG）美斯就揀咗勞力士Yacht-Master 。（網上圖片）

▲ DAYDATE系列：錶徑40毫米，永恆玫瑰金錶殼，醇黑色錶面，搭載自家製3235型自動上鏈機芯，動力儲存約70小時，高性能合成橡膠包覆彈性金屬片錶帶，防水約100米。（$218,800／圖片：品牌提供）

▲ 係世界盃期間，美斯就戴咗隻冰藍面Day-Date，無非貪錶面似足國旗顏色。（網上圖片）

▲ DAYDATE系列：錶徑40毫米，鉑金錶殼，冰藍色錶面，搭載自家製3255型自動上鏈機芯，動力儲存約70小時，鉑金元首型錶鏈，防水約100米。（已停產／圖片：品牌提供）

就好似阿根廷，佢知道贏嘅並非一個美斯，而係全隊球員，尤其，當你見到入決賽時，佢第一個攬嘅係龍門——達米安馬天尼斯，呢一抱並非點石成金，而是肯定對方所付出過的努力，獲得今屆世界盃「金手套獎」。

▲ 同好友暢聚不是show-off時間，識得揀，就戴入門產品系列Oyster Perpetual，黃漆面是2021年品牌推出改動新版。（圖片：IG@leomessi）

▲ Oyster Perpetual系列：錶徑41毫米，精鋼錶殼，漆黃色錶面，搭載自家製3230機芯型自動上鏈機芯，動力儲存約70小時，精鋼三格錶鏈，防水約100米。（$40,100／圖片：品牌提供）

▲ 跟老婆燭光晚餐，美斯才戴上玫瑰金鋼版Datejust腕錶。（圖片：IG@leomessi）

▲ DATEJUST系列：錶徑36米、永恒玫瑰金鋼錶殼，石板灰色錶面，搭載自家製3235型自動上鏈機芯，動力儲存約70小時，永恒玫瑰金鋼紀念型五格鏈節錶鏈，防水約100米。（$95,900／圖片：品牌提供）

好啦，就算俾佢揀最貴最多鑽石，佢都係揀較低調嘅鑲藍寶石終極藍水鬼（SUBMARINER ），佢都以品味過大家知，佢完全（可能睇過星爺電影）明白呢句名句，「無論喺邊度，都好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明，咁出眾。」

▲ 永遠同老婆出雙入對嘅美斯，最多換畫嘅只得手上嘅勞力士錶。（圖片：IG@leomessi）

▲ SUBMARINER系列：錶徑40毫米，鑲鑽、藍寶石白金錶殼，藍色錶面，搭載自家製3135型機芯，動力儲存約50小時，防水約300米，白金錶鏈。（圖片：品牌提供）

記者：黃鑑江