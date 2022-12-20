【大行報告】新冠相關用品GMV飈升 高盛予京東健康「買入」

高盛表示，京東健康（06618）管理層日前在集團投資者會議上提到，過去數週與新冠相關藥物和用品的商品成交金額（GMV）出現持續飆升，很大程度上符合該行對線上藥台的預測。該行予其「買入」評級，目標價84元。

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該行引京東健康管理層表示，部分城市11月呼吸機和製氧機等醫療設備銷量呈上升趨勢，而藥品需求增長亦較集團預期快。至於 目前主要障礙，為個別暢銷類別的庫存短缺，以及人手出現不足情況。

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此外，非處方藥物的利潤率或較處方藥要高，該行認為公司第四季利潤率表現將趨於正面。 管理層又重申，目標今年非國際會計準則淨利潤率同比增長1個百分點。

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撰文：鄭昊彤