香港醫療科技界重大里程碑 Prenetics收購行動基因 推進癌症基因組學普及化的進程

▲ （右）Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武先生及（左）行動基因主席莫樹錦教授勢擴大癌症基因組學領域的份額。

2023年將至之際，醫療科技界率先由三家來自香港科學園的公司擦出火花。全球領先的基因及診斷檢測公司 Prenetics Global Limited（納斯達克：PRE）將會收購行動基因股份有限公司的多數股權，而行動基因是一家專注於精準腫瘤學的亞洲基因組學公司，已於2021年11月與善覓有限公司合併。這三家公司均出身於香港科學園，透過是次結合，加上香港科技園公司（科技園公司）的支持，勢將在癌症基因組學方面引領醫療科技發展。

迸發更強的研發和臨床潛能

Prenetics完成收購行動基因後，將利用行動基因在組織及液體活檢中的次世代定序和生物信息分析技術，並以嚴謹的科學技術為癌症患者提供測試，預料這不但可鞏固 Prenetics 在價值逾 800 億美元的全球精準腫瘤學市場的地位，並能把這兩家公司本身擁有的強大研發實力和臨床團隊的組合，迸發出更大的潛能，擴大Prenetics在癌症基因組學領域之份額。

行動基因曾參與科技園公司的精英企業計劃（Elite Programme），其擁有先進的癌症基因組學和生物信息分析技術，以及多元化診斷技術平台，提供廣泛的臨床服務產品，業務遍及香港、台灣、日本、新加坡、泰國及英國。於2021年11月，行動基因與另一家也曾參與科技園公司的精英企業計劃的善覓合併。善覓作為香港及泰國的肺癌診斷專家，該合併為亞洲增添了一個綜合腫瘤診斷基地，提供組織及液體測試、癌症等創新產品，並為製藥公司提供支援。

三家公司均出身於科技園

Prenetics前身為城市大學的衍生公司（spin-off）——高通基因診斷有限公司（Multigene Diagnostics Ltd），集中開發早期疾病分子診斷技術，於 2009 年落戶香港科學園並加入生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio），直至2014易名為Prenetics，名字來自於「預防（Prevent）」和「遺傳（Genetics）」兩個單詞，Prenetics 開發了消費者臨床基因檢測產品、早期大腸癌篩查測試，亦是香港政府認可新冠肺炎檢測的巨頭。

以上三家公司均為科技園的園區公司出身，合併後能結合三方在癌症治療領域上的專業技術及知識，可使檢測和大眾對癌症基因組學的認知普及化，進一步為社會作出貢獻，引領醫療科技發展。

科技園公司為園區公司 構建強大的科技生態圈

香港科技園公司行政總裁黃克強認為，以上三家公司的融合印證了過去20年間，科技園公司建立的優秀創科生態圈和轉化研究基礎設施所作出的貢獻。同時，科技園公司致力為園區公司構建強大的科技生態圈，提供成長及發展空間。科技園公司旗下培育超過 200 間醫療科技初創以及國際醫療科技研究中心。

▲ 科技園公司建立蓬勃的創科生態圈，孕育創科人才及為創業家提供全方位支援，在香港及國際茁壯成長

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