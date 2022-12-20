【港交所388】港交所落實 開設紐約辦事處

港交所(00388)宣布開設紐約辦事處，將集團的國際布局擴展至北美，以服務集團不斷增長的國際客戶群，又指香港是亞太地區的國際金融中心、投資中心及風險管理中心，而紐約是北美地區的金融樞紐及世界級國際都市，在當地設立辦事處有助於香港交易所強化「連接世界」的戰略。港交所亦任命Roger McAvoy 為董事總經理兼北美業務發展主管，帶領紐約辦事處團隊為香港交易所在北美的客戶群提供服務。該辦事處也會推廣香港交易所旗下流動性充裕的新股市場及二級市場、連接香港與中國內地市場之間的互聯互通機制，以及多元化的衍生品產品，這些產品與服務共同構成了亞太地區最豐富的金融市場生態圈。

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港交所表示，紐約辦事處將以HKEX (US) LLC 的名義運營，並會在未來幾個月內組建團隊，讓香港交易所與該時區的投資者、市場參與者及不同的中介機構建立更好的聯繫，幫助集團加強與區內客戶之間的關係。紐約辦事處將與香港交易所設立在上海、北京和新加坡的現有辦事處互補，拓展集團的國際網絡，亦正繼續推進在歐洲開設辦事處的計劃，將適時公布最新進展。

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