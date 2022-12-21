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【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠

環球社會熱點 08:05 2022/12/21

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阿根廷國內經濟不景，球隊在世界盃奪冠對不少民眾而言是近來一大喜事。首都布宜諾斯艾利斯街頭日前出現慶祝人龍，同時亦網上亦流傳當時曾發生一個感動眾人的場面。

【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機 【下一頁】

【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片） 【下一頁】

網路流傳片段可見，一名相信是流浪漢﹑推著手推車的男子站在路旁，看著高興的人群熱烈慶祝阿根廷奪得世界盃。此時，兩年青少年上前擁抱男子，其中一人更脫下身上的阿根廷球衣，轉贈予流浪漢。

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男子大為感動，接過及穿好「禮物」後，突然雙膝下跪並痛哭流涕。周遭球迷紛紛表示感動不已，同時亦鼓勵男子，一同加入慶祝行列。

阿根廷近年深陷經濟危機及受通脹高企影響，當地民眾生活壓力甚大。慈善團體國際仁人家園（Habitat for Humanity）估計，當地約有40%人口屬貧困人士，布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）及其他城市街頭不時出現大批推起手推車的流浪者。

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責任編輯：吳漢培

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