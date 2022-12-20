【研究報告】報告指七成年輕人有俾家用習慣 平均「公價」為5,000元？

我們經常聽到有人說要儲蓄良好習慣，皆因充足的儲蓄可以應付不時之需，而且儲蓄習慣也會令人變得更有規律及積極。根據香港存款保障委員會發佈的香港人「儲蓄安全感」指標調查，結果反映在疫情持續近三年，加上環球經濟下滑及國際政局不穩的陰影下，香港人的儲蓄意識有明顯加強。

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報告指68%受訪者表示有儲蓄習慣，較去年上升5個百分點。在多個因素影響下，包括政府發放消費券、港人減少外遊和外出娛樂消費等，有儲蓄習慣的受訪者每月平均儲蓄金額較去年上升一成七至7,700元，此外近六成認為儲蓄的首要目的在於「應付不時之需」，比率較去年大幅上升廿個百分點，為五年調查以來最高。

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儘管港人的儲蓄習慣習慣上升，但在「安全感」評分方面卻反而微跌至51.4分，錄得五年以來低位，其中近三成港人的個人「儲蓄安全感」略嫌不足，自我評分低於50分。受訪者平均認為擁有約59萬港元儲蓄方能獲得足夠「安全感」。

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隨了儲蓄習慣之外，報告亦發現在擁有全職工作的18至29歲年輕港人當中，七成有向父母或家人給予家用或生活費，每月平均金額近5,000元；當中近八成表示若收入增加，會願意增加家用的金額，約為新增收入的三成。就給予家用的原因，近六成視為自己的責任，其次為家庭有經濟需要及家人要求，佔各15% ，及自己有足夠經濟能力，佔11%。

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撰文：鄭日棱