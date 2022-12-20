【美股焦點】末日博士魯比尼：美國經濟面臨硬著陸 明年標普500恐挫25%

「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）表示，美國經濟幾乎肯定會面臨硬著陸，而在明年陷入衰退之時，標普 500 指數或將下跌25%。

魯比尼曾在2008年準確預測金融海嘯。他近日警告，「通貨膨脹、人工智慧、氣候變遷以及第三次世界大戰的風險，都將對全球經濟走勢產生巨大影響，市場必須保持高度警惕。」

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

而且由於近日美國通脹率及失業率分別達7.1%及 3.7%，故他認為，美國經濟幾乎肯定會面臨硬著陸，而且該經濟衰退將是深刻而持久的衰退，而非短暫的。

在投資比例方面，魯比尼建議投資者不要過於偏重股票，而是多持有現金。因現金價值雖會被通膨侵蝕，但仍勝於或下跌30%的股票及其他資產。固定收益方面，他則建議遠離長期公債，應增持短期公債或抗通膨債 (TIPS)。

同場加映：【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如