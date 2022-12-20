▲ 【放寬防疫】周四起取消宴會人數上限等措施 廠商會史立德：有利更多大型活動及國際盛事在港舉行

政府進一步放寬社交距離措施，包括周四起撤銷酒吧、戲院處所人數容量限制，並取消宴會人數上限。廠商會會長史立德回應稱，廠商會歡迎特區政府撤銷多項社交距離措施，認為有助各行各業把握好年末節日旺季的商機，加快經濟復甦的步伐。

史立德指，年末及春節前、後是宴會傳統旺季，政府取消宴會人數上限和快速測試要求，進一步便利活動籌辦機構和參加者，亦帶動餐飲食肆生意額上升。

史立德認爲，撤銷表列處所入場人數上限，並容許在公眾娛樂場所及活動場所戶外範圍飲食的安排，將有利更多大型活動及國際盛事在香港舉行，助力展覽、娛樂和表演、旅遊等行業加快復甦；而目前在維園舉行的「第56屆工展會」也將受惠。

廠商會指，要經濟和民生全面復常，需加快恢復與國際和內地的經貿、旅遊和民間往來。廠商會期望，不久將來會有更多放寬入境檢疫措施和與內地「通關」的利好消息公布。

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編輯：伍鍵文