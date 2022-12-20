【放寬防疫】後日取消餐飲處所宴會人數上限　疫苗護照、口罩令仍維持

政府宣布，周四起進一步放寬社交距離措施，包括撤銷餐飲處所、表列處所和宴會的人數上限，但疫苗通行證和佩戴口罩的要求仍然維持。

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除了撤銷酒吧、酒館等餐飲處所和表列處所、宴會的人數上限，進入酒吧、酒館、夜店、夜總會，以及出席宴會和參加本地遊的人士均無須再接受快速抗原測試。此外，公眾娛樂場所和活動場所的戶外範圍、麻將天九耍樂場所、體育處所的戶外範圍將容許飲食。

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醫務衞生局副局長李夏茵表示，醫衞局會與文化體育及旅遊局和業界商討放寬本地遊人數限制，並會密切留意疫情發展，以期在確保市民健康的大前提下，循序漸進放寬各項社交距離措施。

至於學生快速抗原測試，李夏茵認為仍有審視空間。

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