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【放寬防疫】後日取消餐飲處所宴會人數上限　疫苗護照、口罩令仍維持

理財智慧 19:09 2022/12/20

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政府宣布，周四起進一步放寬社交距離措施，包括撤銷餐飲處所、表列處所和宴會的人數上限，但疫苗通行證和佩戴口罩的要求仍然維持。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

除了撤銷酒吧、酒館等餐飲處所和表列處所、宴會的人數上限，進入酒吧、酒館、夜店、夜總會，以及出席宴會和參加本地遊的人士均無須再接受快速抗原測試。此外，公眾娛樂場所和活動場所的戶外範圍、麻將天九耍樂場所、體育處所的戶外範圍將容許飲食。

【黃碼取消】招銀指本港入境限制放寬快於預期  推薦6隻本地消費股【見下頁

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醫務衞生局副局長李夏茵表示，醫衞局會與文化體育及旅遊局和業界商討放寬本地遊人數限制，並會密切留意疫情發展，以期在確保市民健康的大前提下，循序漸進放寬各項社交距離措施。

至於學生快速抗原測試，李夏茵認為仍有審視空間。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

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撰文 : 陳楚琨

醫務衞生局 快速測試 疫苗護照 疫苗通行證 疫苗 口罩 疫情 經濟 Local Tour 文娛藝術

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