【放寬防疫】 本地餐飲股逆市突圍 政府宣布放寬酒吧及宴會人數上限等措施 呢隻「本地薑」大升近2成

港府進一步放寬社交限制措施，周四（22日）起取消餐飲處所容量限制及飲宴人數上限，並取消酒吧、夜店等快測要求，刺激本地餐飲股造好。其中，翠華控股（01314）表現最好，一度高見0.31元，最多升25%，收報0.295元，仍大升19%；稻香控股（00573）亦升4.7%，收報0.9元。敘福樓（01978）及譚仔國際（02217）齊齊升逾2%。

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今早（20日）行政長官李家超於行政會議前預告，會進一步放寬社交距離措施。他表示，政府會在有序、風險可控下放寬疫情管控措施，並提到現時醫療系統承受壓力，因新冠而要住醫的人數已超過4,000人，但實施入境「0+3」前只有1,000多人，而冬季流感亦會影響醫療壓力，所以需要有序地開放防疫措施。

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記者：郭秀慧