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【中創新航3931】花旗首予「買入」 中創新航逆市升逾6%

股樓投資 17:49 2022/12/20

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恒指周二（20日）走勢再向下，午市更一度跌破19000點，最後收報19094點險守。中創新航（03931）則逆市跑出，同日收市報19.28元，升幅6.1%。花旗早前表示，中創新航的成本下降將令毛利率提升，並首予其「買入」評級。

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

該行表示，繼寧德時代和比亞迪之後，中創新航為中國第三大電池製造商，主要從事電動汽車(EV)電池和儲能系統產品的設計、研發、生產和銷售。該行續指，集團自2018年成功扭虧為盈，並在中國持續擴大電動汽車電池的市場份額，集團計劃到2023年將產能擴大至90Gwh，增長同時受到全球電動汽車普及熱潮的推動。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行認為，隨著中創新航規模的擴大，相信集團會實現額外的成本下降，從而提高毛利率。首予其「買入」評級，並設目標價43.3元。

 

 

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 港股 中創新航（03931） 目標價 買入 恒生指數

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