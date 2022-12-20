【中創新航3931】花旗首予「買入」 中創新航逆市升逾6%

恒指周二（20日）走勢再向下，午市更一度跌破19000點，最後收報19094點險守。中創新航（03931）則逆市跑出，同日收市報19.28元，升幅6.1%。花旗早前表示，中創新航的成本下降將令毛利率提升，並首予其「買入」評級。





【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

該行表示，繼寧德時代和比亞迪之後，中創新航為中國第三大電池製造商，主要從事電動汽車(EV)電池和儲能系統產品的設計、研發、生產和銷售。該行續指，集團自2018年成功扭虧為盈，並在中國持續擴大電動汽車電池的市場份額，集團計劃到2023年將產能擴大至90Gwh，增長同時受到全球電動汽車普及熱潮的推動。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行認為，隨著中創新航規模的擴大，相信集團會實現額外的成本下降，從而提高毛利率。首予其「買入」評級，並設目標價43.3元。

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤