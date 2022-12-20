▲ 【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣 港人平均每月儲幾多錢？

不乏香港年輕人投身全職工作後，會儲起部分人工以備不時之需，也會畀家用予父母。香港存款保障委員會連續第五年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，發現擁有全職工作的18至29歲年輕港人當中，7成有向父母或家人給予家用或生活費，每月平均金額近5,000元。

存保會委託中文大學香港亞太研究所，在8月3日至9月22日期間，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1,005名18歲或以上的香港人，並對301名18至29歲年輕港人進行深入意見調查。

近7成人有 儲蓄習慣 平均每月 存7,700元

今年港人整體儲蓄習慣及能力均較去年回升，整體約68%受訪者表示有儲蓄習慣，較去年上升5個百分點，有儲蓄習慣的受訪者每月平均儲蓄金額7,700元，按年升17%。

有儲蓄習慣的受訪者表示儲蓄是為了「令生活更有安全感安全感，以備不時之需」（59%），其次為「準備退休」（24%） 及「照顧家人」 （18%）。

年輕人儲蓄冀「獨立自主」

年輕港人也有未雨綢繆習慣，但儲蓄比例及平均金額均略低於整體市民，約60%年輕港人有儲蓄習慣，每月平均儲約5,000元，金額按年少約一成。

不過存保會調查發現，約34%年輕人有定下儲蓄目標，比例為所有年齡組別中最高。調查發現，儲蓄對年輕人的價值在於可以「獨立自主」（39.4%）、其次為「令生活更有安全感安全感，以備不時之需」（34.9%）和「達成夢想」（22.5%）。

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編輯：李哲毅