  • 18°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣　港人平均每月儲幾多錢？

Hot Talk 17:45 2022/12/20

分享：

分享：

【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣　港人平均每月儲幾多錢？

不乏香港年輕人投身全職工作後，會儲起部分人工以備不時之需，也會畀家用予父母。香港存款保障委員會連續第五年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，發現擁有全職工作的18至29歲年輕港人當中，7成有向父母或家人給予家用或生活費，每月平均金額近5,000元。

存保會委託中文大學香港亞太研究所，在8月3日至9月22日期間，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1,005名18歲或以上的香港人，並對301名18至29歲年輕港人進行深入意見調查。

近7成人有儲蓄習慣 平均每月存7,700元 

今年港人整體儲蓄習慣及能力均較去年回升，整體約68%受訪者表示有儲蓄習慣，較去年上升5個百分點，有儲蓄習慣的受訪者每月平均儲蓄金額7,700元，按年升17%。

有儲蓄習慣的受訪者表示儲蓄是為了「令生活更有安全感安全感，以備不時之需」（59%），其次為「準備退休」（24%） 及「照顧家人」 （18%）。

年輕人儲蓄冀「獨立自主」 

年輕港人也有未雨綢繆習慣，但儲蓄比例及平均金額均略低於整體市民，約60%年輕港人有儲蓄習慣，每月平均儲約5,000元，金額按年少約一成。

不過存保會調查發現，約34%年輕人有定下儲蓄目標，比例為所有年齡組別中最高。調查發現，儲蓄對年輕人的價值在於可以「獨立自主」（39.4%）、其次為「令生活更有安全感安全感，以備不時之需」（34.9%）和「達成夢想」（22.5%）。

相關文章：

【港元存款】星展推跨年新資金活期存款利息優惠　最高5.5厘有何要求？

【港元定期存款】ZA Bank推定存快閃優惠　12個月港元定存息5厘

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
香港存款保障委員會 退休 儲蓄

上一篇文章

【放寬防疫】周四起取消宴會人數上限等措施　廠商會史立德：有利更多大型活動及國際盛事在港舉行

下一篇文章

【美國加息】施羅德：明年首季利率升至4.75厘後見頂　一文看清市場對聯儲局加息看法（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】日本放寬10年期債券收益率目標區間　道指期貨升11點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】日本放寬10年期債券收益率目標區間　道指期貨升11點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【港股市況+北水】北水錄20.7億元淨流出　買旭輝沽騰訊快手　恒指夜期升41點（不斷更新）
【港股市況+北水】北水錄20.7億元淨流出　買旭輝沽騰訊快手　恒指夜期升41點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2.6%　夜期收市挫153點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2.6%　夜期收市挫153點（不斷更新）
【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限　餐飲股造好　料復常最後期始取消口罩令
【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限　餐飲股造好　料復常最後期始取消口罩令
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款