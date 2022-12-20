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港置馬泰陽：樓市「能見度」有待好轉　料樓價明年觸底後回升約5%　

股樓投資 19:05 2022/12/20

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香港置業行政總裁馬泰陽預期，明年初樓價仍處於調整階段，料最快明年上半年加息周期有見頂跡象，樓市「能見度」好轉才會呈現大突破，預計明年樓價觸底反彈5%。若市場明朗化，預測明年新盤銷售將按年反彈逾6成至約1.5萬宗水平；而二手成交則按年反彈逾2成至約4.5萬宗水平。

2022年全年樓價跌幅擴大，不過價跌暫未有帶動成交量升，今年新盤銷售量顯著減少，本行資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，2022年(截至12月18日)新盤售出約9,035伙，保守估計全年售出不足10,000伙，創自2013年一手銷售條例後新低；而二手住宅註冊(截至12月16日)只錄得35,878宗，料全年勢創自1996年以來有紀錄新低；樓市交投陷入比沙士時間更低的「冰封狀態」。

馬泰陽表示，2023年上半年樓市缺乏利好因素支持，樓價有機會在上半年持續尋底。不過今年樓價已調整近一成半，相信對有需要自住的上車及換樓客而言入市成本降低不少，具有一定吸引力，因此預料明年首季樓市或有輕微回暖跡象，成交量有機會由谷底稍為回升，呈現「小陽春」格局。整體而言，料最快明年下半年市場逐步明朗，待樓市解凍才有新突破，預期明年樓價「先跌後彈」，觸底反彈5%。

香港置業研究部董事王品弟就表示，根據香港置業於11月底至12月初進行的調查，「息口走勢」首次成為最影響受訪者入市因素，佔比24.7%，創下自2016年第2季有紀錄以來新高；其次，有約20.6%的受訪者認為「樓價走勢」為最影響入市的決定因素；有約17.6%的受訪者則認為按揭優惠最影響其入市決定。

事實上，市場普遍預期美國明年加息持續，據調查顯示，有約56%受訪者預計香港銀行未來12個月息口將會上升，創2020年第2季有紀錄以來新高；有31%的受訪者認為本港未來12個月的息口不變；僅13%的受訪者認為息口會下跌；另外假如本港銀行加息，有多達47.4%的受訪者接受加息幅度為50點子至1厘，比例創逾5年以來新高，其次為接受加息幅度為1厘以上至2厘，佔約25.9%；接受加50點以下佔約22.4%；最後，接受加息2厘或以上僅佔約4.4%。

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撰文 : 蔡子俊

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