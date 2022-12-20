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【港交所388】港交所開設紐約辦事處、未來數月組建團隊　國際投資者貢獻香港證券市場成交額約41%

股市 17:30 2022/12/20

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【港交所388】港交所開設紐約辦事處、未來數月組建團隊　國際投資者貢獻香港證券市場成交額約41%

港交所 （00388） 宣布開設紐約辦事處，將集團的國際佈局擴展至北美，以服務集團不斷增長的國際客戶群，並委任Roger McAvoy出任董事總經理兼北美業務發展主管，他將帶領紐約辦事處團隊為香港交易所在北美的客戶群提供服務，並會繼續向市場拓展聯席主管董凱文（Kevin Rideout）匯報。

現時國際投資者貢獻香港證券市場成交額約41%，美國投資者貢獻約佔10%。港交所集團行政總裁歐冠昇表示，港交所一直致力於支持全球客戶的業務增長，因此非常高興宣布開設紐約辦事處，期待繼續加深與當地投資者、企業、風險管理人的關係，連接資本與機會，連接東西方市場。

設立辦事處有助於港交所強化「連接世界」的戰略

現時香港是亞洲區內最大的新經濟及生物科技上市中心，進入中國內地A股市場的國際投資有超過70%是通過港交所的互聯互通機制持有A股，而香港是亞太地區的國際金融中心、投資中心及風險管理中心，而紐約是北美地區的金融樞紐及世界級國際都市，在當地設立辦事處有助於港交所強化「連接世界」的戰略。

港交所紐約辦事處將以HKEX （U.S.） LLC 的名義運營，並會在未來幾個月內組建團隊，讓港交所與該時區的投資者、市場參與者及不同的中介機構建立更好的聯繫，幫助集團加強與區內客戶之間的關係。紐約辦事處將與港交所設立在上海、北京和新加坡的現有辦事處互補，拓展集團的國際網絡。香港交易所正繼續推進在歐洲開設辦事處的計劃，將適時公布最新進展。

中金：中港互聯互通擴容利港交所、目標價升至400元【下一頁】

Roger McAvoy於2017年8月加入港交所，現時為集團附屬公司HKEX （U.S.） LLC主管，負責北美業務發展。在擔任此職務之前，McAvoy曾擔任港交所東盟業務發展主管，幫助港交所成立了新加坡辦事處，負責為該地區的客戶提供港交所市場、產品和服務相關的教育和推廣。

相關文章：【互聯互通】外國公司料2023年3月可納入港股通、新秀麗升逾半成　港交所：大大吸引香港上市吸引力

相關文章：【無紙化】港交所諮詢擴大無紙化上市機制　簡化行政程序及減少用紙

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編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 市場拓展 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 歐洲 新加坡 香港 美國 新經濟

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