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【美股焦點】Tesla傳將在墨西哥建超級工廠 投資金額或終達100億美元

環球政經 17:29 2022/12/20

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據墨西哥媒體報道，電動車巨頭Tesla（美：TSLA）將宣布該公司在墨西哥北部新萊昂州興建超級工廠的消息，初部投資金額將達8至10億美元，最終投資金額或達100億美元。

目前Tesla分別於美國德州、德國柏林以及中國上海等地設有大型工廠，消息指出，工廠初期將生產Tesla目前車款的零組件。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts


墨西哥外交部長Marcelo Ebrard 12月亦曾對外表示，Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）曾拜訪墨西哥三個州份，為Tesla新的超級工廠尋找地點。

同場加映：【MPF】11月強積金反彈  成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金 【下一頁

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記者：何珊如

 

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特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 電動車 汽車 馬斯克 墨西哥 美股

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