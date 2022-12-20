▲ 【日本轉鷹】日央行一招拖累環球股市 逆市贏家有哪些？

日本央行出乎意料放寬日本10年國債目標收益率區間，變相容許債息由0.25厘最多升至0.5厘，雖然日本央行行長黑田東彥強調行動「不是加息」，但日債息走高足令全球股市走弱。彭博社引述指，瑞銀資管、BlueBay、施羅德提前部署，成為是次日央行「轉鷹」贏家。

至香港時間下午5時15分，日本政府10年期債息由議息前0.25厘升至0.417厘，為2015年以來高位。

瑞銀：日央行行動不會最終一步

駐悉尼的瑞銀資管投資組合經理Tom Nash接受外電訪問時稱，在日央行議息前已部署日債淡倉，「日央行最新向我們送上聖誕禮物」，又相信日本年內通脹將增至4%，央行今次行動只是貨幣政策轉勢的其中一步，而不是最終一步，未來氣氛將進一步轉為收緊。

駐倫敦的BlueBay基金經理Russel Matthews也聲稱，會繼續保持日債淡倉。

報道又指，另一資管公司M&G投資在月內減持日本出口商，轉持銀行和保險股，可望從今次央行行動中受惠。該行基金經理稱：「這是我們所預期的2023年的潛在驚喜，有高機率發生，但實際發生時間卻是一大驚喜。」

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編輯：麥德銘