【消費習慣】調查：「大細路」成玩具業最大吸金來源

隨著數碼產品越見普及，對小朋友來說，有聲有畫的智能電話或平板電腦相比傳統玩具更吸睛，以小朋友作為目標顧客群的傳統玩具，似乎不再具吸引力。反之，有最新調查指出，「玩具」對一群被稱為 Kidults（或「大細路」）的顧客來說更具吸引力。

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根據市場調查公司 NPD Group 調查所得，單以 2022 年 9 月的過去 12 個月計，這群「大細路」顧客佔美國玩具行業增長的 60%；同時，他們代表著 90 億美元（約 702 億港元）的總體玩具銷量中的 25%（約港幣 175 億元）。

NPD Group 將「大細路」定義為所有 12 歲或以上的消費者，並指出這個顧客群的銷售額在過去數十年一直持續穩定地增長；然而，踏入後疫情時代，這個顧客群代表所佔的銷售額與去年同期比較，有明顯加速增長之勢。Kidults 比一般消費者願意花更多錢去購買屬於自己的物品。

以消費習慣來說，傾向花費更多在玩具上的 Kidults，他們消費的主要目的是希望能讓他們想起童年的卡通、超級英雄和收藏品，例如 Star Wars、Lego 積木，甚至是標明只以「兒童」為銷售對象的主題系列公仔。玩具廠商現已開始着手設計及生產出針對 Kidults 的玩具產品。

MGA Entertainment Inc. 首席執行官 Isaac Larian 接受全國廣播公司訪問時說：

「成年的玩具消費者已經或將會成為玩具行業增長的關鍵。」

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責任編輯：楊嘉軒