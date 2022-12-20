友邦50億人幣收購 上海北外灘綜合商業項目

友邦保險(01299) 擴大投資組合，旗下全資附屬公司友邦保險人壽以50.3億元人民幣投得上海實森置業控股權，從而獲得上海北外灘地塊地標項目。項目位於上海北外灘核心地段，東起公平路、西至丹徒路、南到東大名路、北至東長治路，佔地面積約2.3萬平方米，規劃計容建築面積約12.67萬平方米，總建築面積約23.05萬平方米，為商業與辦公用途。友邦全日收報84.65元上升1.3%。

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該項目綜合辦公樓、商場、專業劇院及聶耳舊居，將形成「地產＋商業＋文化」的特色優勢，項目整體預計於2023年上半年竣工，友邦人壽將為完成此項目的建設和後續的運營繼續提供資金，預計項目總投資不超過８７億元。此投資項目的資金主要來源於保險責任準備金。

友邦人壽表示，這是集團成立以來最大的一項資產收購，體現集團投資中國，實現跨越式發展的信心和決心。

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