逾3分2美國人憂慮2023年 認為發展方向錯誤 最關心通脹

新一年即將來臨，不少人希望明年情況將會更好。但有美國民意調查發現，3分2美國人認為國家已走上錯誤的軌道，比例較去年同期有所增加。調查結果亦顯示，逾半美國人明年首要關注項目是通脹。

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美國媒體《USA TODAY》及薩福克大學（Suffolk University）合作，在本月7至11日期間，透過電話訪問1,000名選民。結果發現，65%美國人認為國家已經走錯方向，較去年同期錄得57%略有增加，但較今年7月時的76%稍有下降。而認為國家往正確方向前進的人士，則僅得26%。

若問對於明年的感覺，39%受訪者認為「有希望」（hopeful），更有5%指「充滿熱情」（enthusiastic），較去年底略有下降。同時亦有24%受訪者選擇「感到憂慮」（worried），及11%認為「感到可怕」（fearful），兩者比例均較去年高。至於選擇「感到疲累」（exhausted）則和去年一樣，有18%。

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對於明年政府應該關心的事項，35%受訪者選擇通脹及經濟，是所有選項中最多。位列第二的則是對民主的威脅，有12%。而移民問題則以10%位居第三。對於疫情，不足1%受訪者表示感到憂慮。

政治方面，51%美國人認同國會未來將會展開的調查旨在令美國總統拜登（Joe Biden）政府感到難堪。但同時亦有38%人士認為，是令拜登政府承擔責任的適當方式。但相關議題上亦存在分歧，73%共和黨人認同調查適當，同時高達81%民主黨人認為調查是出於政治動機。

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責任編輯：李俊儀