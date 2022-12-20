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日央行放寬殖利率震撼市場　人行維持貸款報價利率不變

宏觀解讀 16:59 2022/12/20

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日本央行於今天的利率決議中調整貨幣寬鬆政策下的收益率曲線控制政策，將日本10年期債劵殖利率目標的上下波動區間從0.25% 擴大至0.5%。市場先前預計政策調整會於下年度行長黑田退任後才發生，因此央行的舉動震撼市場預期，令日本外匯、股票、債券市場大幅震盪，其他主要或鄰近地區市場亦受影響。日本國債收益率曲線走高，10年期債息飆升至大約0.41%。美元兌日圓急挫近500點至132水平。

筆者認為央行此舉用意，旨在調整公債的現貨和期貨市場之間的不協調，令收益率曲線更平滑，市場如現時便視此為貨幣寬鬆轉向的訊號實在是言之過早。事實上該行已進一步增加國債購買規模，證明其超寬鬆立場尚未改變，加上日本通脹水平仍然溫和，短期內未必會有太大誘因進行政策轉向。然而，日央行在此時此刻進行政策微調，仍足似加劇來年政策轉向的預期。投資者將密切關注日本經濟數據（如本週五的通脹數據和下週二的就業數據），或留意官員講話以尋求更多線索。

另一方面，人民銀行維持一年和五年期貸款市場報價利率（LPRs）不變，符合市場預期，但國內疫情再趨嚴重，經濟重開的步伐被拖慢，部份投資者憧憬的減息預期落空。為進一步帶動LPR下調，人行可能先降低逆回購殖利率和中期借貸便利（MLF）以緩解銀行市場的資金壓力。長遠而言，人行將於來年維持低息寬鬆政策以支持經濟重開。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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