【小米1810】小米又有新專利？傳一體化可穿戴設備已獲批 可通過人體走動為耳機及眼鏡等充電

引述內地媒體報道，從工商信息顯示，北京小米移動軟件申請「一體化可穿戴設備」專利獲授權。該一體化可穿戴設備包括藍牙耳機、眼鏡和充電組件，眼鏡包括鏡架及位於鏡架內部的充電組件。

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據介紹，通過眼鏡中的壓電材料受壓發電的原理，將人體走動帶動內置滾珠滾動的機械能轉為電能，從而為可充電電池充電，有效實現內置可充電電池的自充電，並通過帶有磁吸式接口的第一導線連接眼鏡鏡架和藍牙耳機，實現眼鏡內的可充電電池給藍牙耳機充電。

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記者：張以正