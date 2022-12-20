【異動股】 新冠及猴痘病毒抑制劑獲美國專利授權 歌禮製藥股價狂飆逾50%

歌禮製藥（01672）宣布，旗下口服病毒聚合酶抑制劑ASC10和衍生物用於治療新冠病毒、猴痘病毒及人呼吸道合胞病毒（RSV）等多種病毒感染的化合物專利及其用途專利申請收到美國專利與商標局（USPTO）的授權公告通知書。股價隨即抽升，今早（20日）高開14.5%後愈升愈有，接近尾市更高見5.46元，一度升逾57%，收報5.31元，仍大升53.5%，創4月初以來新高。

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ASC10由歌禮完全自主研發，而歌禮是首家獲得美國專利與商標局授予口服病毒聚合酶抑制劑和衍生物專利的中國生物技術公司，而該專利授權將延長對ASC10和衍生物及其用途的商業保護至2042年。公司表示，ASC10是一款口服雙前藥，與單前藥莫諾拉韋（Molnupiravir）相比具有新的、差異化的化學結構。口服給藥後，ASC10和莫諾拉韋均可在體內快速、完全轉換為相同的活性藥物ASC10-A。

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記者：郭秀慧