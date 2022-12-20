馬斯克擬改Twitter規定 投票只限一類人參與

美國富豪馬斯克日前在社交平台Twitter發起投票，詢問他應否卸任負責人，結果近6成人支持他卸任Twitter行政總裁一職。雖然暫時未見馬斯克卸任消息，但他卻有意更改投票規定，以後只允許有「藍剔」人士投票。

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馬斯克（Elon Musk）周一（19日）發起的投票共有逾1,700萬用戶投票，當中57.5%支持他卸任Twitter行政總裁一職。馬斯克表明會遵守投票結果，惟至今仍未有宣布辭職。

一名美國右翼人士發文，指「藍剔」人士（即支付每月8或11美元獲得認證的帳戶）才有資格參與政策相關的投票。馬斯隨後轉及帖文，並稱

「有道理。Twitter會作出相應改變。」（Good point. Twitter will make that change.）

有網民批評，馬斯克曾揚言希望Twitter成為公共空間，但如今有人建議需要付費才能全面使用Twitter，馬斯克卻表示同意，網民諷刺他枉稱「絕對支持言論自由」。

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責任編輯：吳漢培