  • 18°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

唔洗四百萬於港島上車　海灣華庭原則兩房395萬售

股樓投資 17:15 2022/12/20

分享：

分享：

美聯黎泳傑表示，筲箕灣市區盤不乏細價樓選擇，而該行更剛促成海灣華庭一個低於400萬元的筍盤成交，海灣華庭高層B室，實用面積約為257平方呎，原則為兩房間隔，原業主近期叫價約420萬元，並吸引上車用家垂青，議價後以395萬元成交，折合實用呎價約為15,370元。

原業主於2005年10月份以約130萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約265萬元，物業升值約204%。

延伸閲讀【多圖】MONACO現樓示位會所陪你睇 空間充足 展示高雅品味【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

同場加映【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 美聯物業 筲箕灣 私人屋苑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【筍工推介】耀才證券招聘大量IT程式設計員 人工高 福利好 豐厚花紅 一周只需返工四天 （附詳情）
【筍工推介】耀才證券招聘大量IT程式設計員 人工高 福利好 豐厚花紅 一周只需返工四天 （附詳情）
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
房協慶75周年派現金券　住戶每人獲贈100元現金券
房協慶75周年派現金券　住戶每人獲贈100元現金券
【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款