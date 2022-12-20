唔洗四百萬於港島上車　海灣華庭原則兩房395萬售

美聯黎泳傑表示，筲箕灣市區盤不乏細價樓選擇，而該行更剛促成海灣華庭一個低於400萬元的筍盤成交，海灣華庭高層B室，實用面積約為257平方呎，原則為兩房間隔，原業主近期叫價約420萬元，並吸引上車用家垂青，議價後以395萬元成交，折合實用呎價約為15,370元。

原業主於2005年10月份以約130萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約265萬元，物業升值約204%。

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