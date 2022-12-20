【貨幣政策】日圓急升！ 日本央行公布調整大規模貨幣寬鬆政策

日本央行於周二（20日)公布將調整大規模貨幣寬鬆政策，將10年期國債孳息率0.25%上調至0.5%水平，推動日圓上漲。



央行總裁黑田東彥在記者會表示，「今天的調整將使寬鬆政策更加有效，這項決定的目的就是為了使殖利率曲線控制的效果更加明顯。」

央行的聲明亦指出，日本央行允許10年期日本國債孳息率升至0.5%水平，而殖利率目標則維持在零附近不變，短期利率亦維持在負0.1%不變。

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消息公布後，美元兌日圓曾見132.1水平。日股重挫，日經平均指數收報669點，且拖累亞洲股市。其他地區股市亦同樣急跌，香港恆生指數同日收跌1.33%，大陸上證綜合指數亦跌1.07%。

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記者：何珊如