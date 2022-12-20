▲ 【中國經濟】世銀降中國2022年GDP增長至2.7% 房地產壓力或溢出至金融系統

世銀發表中國經濟簡報，提到今年中國經濟活動繼續隨著疫情狀況而起伏，料隨著經濟重啟，預計今年實際GDP增速為2.7%，較9月時預測的2.8%再下調約0.1個百分點，而2023年將恢復至4.3%。世銀報告更提到，房地產行業的持續壓力或對宏觀經濟和金融系統產生更廣泛的溢出效應。

世銀報告稱，中國經濟增長前景面臨重大風險，原因是疫情發展軌跡、防疫政策演變、家庭和企業行為反應等均存不確定性。另外與氣候變化相關的風險正在增加。

世銀：中國加快準備公共衛生 可減重啟經濟干擾更小

在外部環境方面，主要風險包括全球增長前景高度不確定、金融條件緊縮程度可能超出預期以及地緣政治緊張加劇等。

世界銀行中國、蒙古和韓國局局長華瑪雅表示，中國加快公共衛生準備，包括加強高風險人群疫苗接種，可以使重啟的過程更加安全，對經濟的干擾更小。

料中國有足夠財政政策空間支持經濟

世界銀行中國首席經濟學家米莉莎認為，鑑於中國經濟增長預計仍低於潛在增長率且全球環境疲軟，政府需要繼續提供宏觀政策支持，而將財政資源重點用於社會性支出和綠色投資，有助促進短期需求及推動經濟在中期轉向更加包容和更可持續的增長。

不過世界銀行看好中國在放寬防疫公共衛生措施的同時，有足夠的財政政策空間來支持經濟實現強勁復甦。

青年失業率成緊迫挑戰

報告同時提出，中國青年失業率不斷攀升是政策制定者面臨的另一項緊迫挑戰，就業補貼和以工代賑項目為青年就業提供了短期支持，建議可通過結構性措施加以補充。

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編輯：李哲毅