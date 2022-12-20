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【MPF】今年MPF負回報15% 人均帳戶供款蝕3.8萬元

16:43 2022/12/20

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晨星指12月MPF整體回報微升近1%。

強積金（MPF）總算為打工仔提早報佳音，據晨星的最新統計，截至上周四（12月16日）為止的數據，本月MPF的整體回報微升0.54%；這是繼11月勁彈9.4%以來，回報連升兩個月，上班族大可暫時鬆一口氣，開開心心喜迎過冬兼歡度聖誕。

不過，如以今年年初至今來看，在職者頓變一殼眼淚，皆因MPF今年回報累挫15%。倘再以去年底MPF總額為1.18萬億元，成員的帳戶累積供款平均逾25.7萬元計，由此推斷，今年上班族的血汗錢合共蝕掉逾1700億元，人均帳戶供款慘輸約3.8萬元。

專家指，即使11月份港股作報復式反彈，而且單以本月計，港股MPF為大贏家，晨星指12月上半月反彈4.5%。可惜，恒指在20000點阻力甚大，美股又連跌4天；業界深信全年MPF難出現由蝕轉賺的大奇迹，唯恐連續兩年負回報。

5間MPF供應商 上月市佔率微升【下一頁

事實上，今年慘陷股滙債三殺，外滙基金於第3季蝕逾千億元，更連續3季見紅，合共勁蝕2655億元，金管局要員指無險可避，凸顯MPF也難幸免。

綜觀各類MPF基金，晨星指年初至今的12個月，19類產品中僅1類逆市上升，當中大輸家是中國及大中華股票產品，今年急瀉24%，美股MPF也負回報逾20%，港股基金插水18%，甚至連低風險的環球債券基金，回報也是負14%。在股債通殺下，唯一的逆市奇葩是港元貨幣市場基金，今年錄得正數回報0.08%。

盡管MPF的投資成績慘不忍睹，惟專家及積金局皆忠告供款人，投資應放眼長線。而花旗昨建議明年沽標普500指數轉投港股；大摩也指港股呈牛市初期，對中港股市極度樂觀。

GUM（前稱駿隆）指，11月MPF成員主要把資金從保守基金和保證基金流出至股票基金，當中淨流入至美國股票近16億元，以及港股基金約12億元。

第3季末強積金總資產值按年跌17%　制度實施以來年率化淨回報率1.7%【下一頁

GUM執行董事王玉麟指，隨着聯儲局主席鮑威爾暗示加息步伐將放緩，中港兩地放寛防疫限制，成員取態變得進取，11月份市場全線回彈，股票基金單月回報達到14.4%，相反固定收益基金僅升1.3%，兩者回報差距達雙位數。至於10月單月錄逾23億元淨流入至固定收益基金，如果供款人選擇短線避險，或錯過11月份的雙位數回彈。他建議成員避免過度捕捉市況，冀避險或逐利，反而應該考慮較長線的投資規劃。

而積金局的季刋，截至今年9月底，強積金總資產值超過9600億元，其中扣除收費及費用後的淨回報超過1400億元。過去十年間，總資產值增加1.34倍，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為1.7%。

積金局發言人表示，受惠於近期投資市場表現改善，雖然MPF總資產在第三季一度下跌，但截至11月底已回升至1.04萬億元。在9月底至11月底期間，強積金錄得7%淨回報；截至11月底，自制度實施以來的年率化淨回報率為2.3%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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