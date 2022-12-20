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【香港通脹】香港11月CPI按年升1.8%　租金跌、水電煤急升格局不變

宏觀解讀 16:42 2022/12/20

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【香港通脹】香港11月CPI按年升1.8%　租金跌、水電煤急升格局不變

港府公布香港11月消費物價指數（CPI），按年變幅為1.8%，與前一月份相同。港府表示，若扣除政府單次紓困措施影響，11月香港基本通脹率為1.7%。

細分各項主要消費項目，佔香港CPI權重最高的租金續拖低通脹率，11月私人房屋租金按年跌0.4%，公營房屋租金則按年升0.7%。其餘類別中，只有耐用品（-1.7%）、資訊及通訊服務（-2.7%）錄得按年跌幅。

11月電力、燃氣及水通脹率達14.3%，較前一月按年增13.4%進一步升溫，衣履通脹率達5.2%，食品通脹率達3.5%，為物價升幅最高的三類消費類別。

政府發言人表示，11月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅仍然相對較快，能源相關項目和衣履價格繼續明顯上升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格壓力料會維持顯著，但本地成本壓力大致輕微，總體而言應有助通脹在短期內保持溫和。

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編輯：麥德銘

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