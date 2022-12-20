【溫股知新】波幅漸細 明年再計

其他股評時段:

00:50 A股拖累恒指跌？

02:15 長期前成交偏低

03:50 恒指20天綫及100天綫為支持位

04:55 250天綫20474點為目標

08:10 外圍盈利衰退成主要憂慮

12:30 股市走先經濟？

16:50 03069 華夏恆生生科

21:05 02845 GX中國電車

25:00 00916 龍源電力

28:53 01833 平安好醫生

33:55 03339 中國龍工

37:45 02138 醫思健康

44:00 00382 中滙集團

47:10 03323 中國建材

47:50 00853 中海油

52:20 02130 嘉泓物流

56:15 03303 巨濤海洋石油



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