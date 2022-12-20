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【內地電訊股】中移動11月5G客戶數增至9.75億　一文看清內地電訊商11月數據

股市 16:57 2022/12/20

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【內地電訊股】中聯通11月5G客戶數增至2.09億　一文看清內地電訊商11月數據

中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中國電訊 （00728） 三大內地電訊公司陸續公布11月上客量，當中中電信5G客戶數達2.62億戶，中聯通為2.09億戶，中移動為9.75億戶。

中移動

中移動 （00941） 公布11月份數據，期内客戶總數9.75億戶，按月增142.7萬戶。5G套餐用戶累計5.95億，按月增2388.3萬戶；有線寬帶業務的客戶總數為2.70億，按月增加226.1萬戶。

聯通

中國聯通 （00762） 公布11月份數據，期內「大聯接」用戶累計8.53億戶，按月增328.8萬戶。5G套餐用戶累計2.09億戶，按月增445.1萬戶；物聯網終端連接累計3.76億戶，按月增291.6萬戶。

5G行業虛擬專網服務客戶數2785個，按月增631個。

11月智慧客服客戶問題解決率98.3%；10月智慧客服智能服務佔比82.6%。

中國電信

中國電信 （00728） 11月份移動用戶數達3.91億戶，當月淨增客戶數為600萬戶，當中5G套餐用戶數達2.62億戶，當月淨增用戶數為602萬戶。

此外，中國電信有綫寬帶用戶數達1.81億戶，當月淨增92萬戶，固定電話用戶數逾1.05億戶，當月淨減11萬戶。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

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記者：宋佩恩

港股 5G 中國電信（00728） 電訊

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