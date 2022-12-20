【反對AI】藝術作品分享網站ArtStation現抗議潮　反對AI生成圖

人工智能（AI）應用範圍廣泛，近年更被用作繪圖工具，引發不少爭議。藝術作品分享平台 ArtStation自上周起就爆發抗議潮，藝術家認為AI生成圖沒有詳細的規範和使用限制，剝削了真人藝術家的曝光度，因此ArtStation版面不斷出現「禁止AI」標誌的圖片，圖片下方則寫著「向AI繪圖說不（NO TO AI GENERATED IMAGES）」的語句。

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插畫家Nicholas Kole和服裝設計師Imogen Chayes近日在ArtStation上發起抗議，表示​​由於 ArtStation並沒有制定關於AI繪圖的規則，導致首頁的「探索」功能反覆地出現AI繪圖作品，嚴重影響真人藝術家。

面對藝術家的指控，ArtStation就表示，平台的內容規範條款從未禁止藝術作品的製作過程中採用AI，但有規定出現於使用者作品集的藝術品，只能是由藝術家自己創作。另外，ArtStation也強調，未與第三方AI公司合作，因此任何AI模型皆不得拿平台上的內容進行訓練。

ArtStation又指，基於尊重藝術家的選擇和版權問題，他們不會制定會抑制 AI 曝光及宣傳的網站條款。但目前他們將會新增一個「標籤」選項，讓藝術家選擇他們公開的作品，是供商業 AI學習/非商業AI學習。

不過，此回應未有得到藝術家們的贊同，Kole指出，希望平台能有明確規範規管AI生成圖，保持對創作者和創作本身的尊重。

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責任編輯：曾曉汶

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