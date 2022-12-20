【港元定存】港元定存5厘息成主戰場 中小行重推5.1厘存款計劃

▲ 5厘港元定存息再添新成員。

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港元拆息持續回落，市場頻現港元定期存款減息浪，令超高息買少見少，尚幸今天（12月20日）暫有兩行加息，包括招商永隆勁加短存息，1個月年息大加0.95厘至2厘，兩個月年息也升0.9厘至2.1厘。交銀香港微加3個月及半年期年息0.05厘，令兩存期皆報4.9厘，起存額為100萬元。昨天（19日）大新 （02356） 亦提高半年、9個月及1年期年息0.2厘至重上5.1厘，門檻為100萬元新資金；若入場費是20萬元，以上3存期年息也有5厘。

中銀香港 （02388） 等於昨天正式上調最優惠利率（P）0.25厘，但拆息卻回軟，1個月拆息已4連跌，今天報4.71厘，難怪花旗及大眾銀行昨減定存息。另外，上周已有5行降低定存息率，包括建行亞洲撤5.1厘，交銀香港更把5厘息下架。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，預期1個月港元拆息於新春過後有機㑹進一步回落。

大新昨重推5厘息，令5厘俱樂部再新增6個生力軍，而大新半年及1年期的5.1厘年息是繼南商之後，為相同存期第2大高息。不過，須注意大新的存息隨時轉變，上周四（15日）才下調0.2厘到只得4.8厘，昨天又打回原型。

倘以過去一周來看，5厘息陣營共添8位新成員，除了大新6個特惠息外，上周三（14日）大眾財務追趕年結尾班車，連環推兩個特高息，把1年期息率勁升0.3厘，新息率報5.05厘；7個月年息更大幅上調0.35厘至5厘新關。

檢視市面的5厘息，現有15間金融機構加入此派對，提供逾20個5厘或以上超高息。

另外，南商急降3個月、半年及1年港元定存的門檻，從500萬元下調至100萬元，1年息率享5.3厘。

另一邊廂，眾安（ZA Bank）1年享5厘已於上周六（17日）截止，該公司回應查詢指優惠現已結束，未再順延。

港元7天定存10厘高息王最後召集 年底將截止【下一頁】

單以虛擬銀行相較量，1個月期年息以平保 （02318） 投資的虛銀平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠；3個月期年息是小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（Airstar Bank）的6.3厘居首，新客以手機號碼註冊為中移動 （00941） 旗下MyLink用戶，再成功開立定存帳戶，賺積分兼獲升息券，在3個月定存年息4.3厘再加兩厘，全期息率為6.3厘；若非上述手機新客，天星3個月年息享4.3厘，也領先同業；4個月期年息以中銀香港 （02388） 、怡和系及京東數科參股的虛銀livi bank的4.4厘跑出；半年期年息也以該行的4.6厘佔優；9個月期年息以天星的4.4厘摘冠。

至於1年期息率以工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 投資的虛銀富融（Fusion Bank）的4.5厘奪冠。該行每逢跨年皆推好友6厘加息券，今次名為冬日邀請賽，好友透過邀請碼開戶，推薦人及好友各獲6%加息券1張；暫未悉是否意味1年定期存款息率可高達10.5厘。

15個月年息以TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank）的4.4厘跑出。兩年期年息以livi bank的4.5厘稱霸。

順帶一提，富融推的冬日邀請賽，可自動參加排名賽，首3位有機獲贈iPhone 14 Pro Max一部。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪