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【職場熱話】食Annual Dinner都要分職級？ 打工仔呻唔夠高級冇得去 「仲要連抽獎都CUT埋」

理財智慧 17:06 2022/12/20

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近期防疫措施不斷放寬，最新公布撤消了宴會人數上限，不少公司相隔2年後，都再搞Annual Dinner當作員工聯誼，不過最近有打工仔在討論區發帖投訴，指公司今年搞Annual Dinner，只限某個職級以上的員工才可參與，更連大抽獎也取消，直言公司做法「好核突」。

事主公司Annual Dinner事件：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

對於發帖者的公司做法，網民反應熱烈，不少意見表示大開眼界，認為公司做法無疑太小家，「連食一餐飯都要慳，好極有限」。

我都試過。總公司統一攪，我地分公司要部門主管先有得食。又試過8月食，話鬼節酒席平。

呢啲公司你認為好嗎？團年食飯都分識級才去得，佢哋自己上神台食飽佢啦！

抽獎環節都冇埋 就已經無興趣去啦.

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

另一方面，也有意見認為本來就沒有興趣參加這種公司聚餐，現在不用去更加輕鬆。

好多年輕同事唔想去這種團年飯，認為剝削私人時間

冇仲好, 以前要大家表演馬騮戲, 好多人都唔想去 

其實中高層邊個想去吖？仲慘過開會，氹氹轉播音機咁不停同十萬九千哩遠嘅老闆介紹自己同部門⋯⋯

呢啲公司聚餐，作為基層員工真係請我都唔想去。不過升咗職之後，呢啲就係捭面派對，真係唔想去但係都要去。


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責任編輯：李兆明

 

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