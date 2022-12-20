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【大行報告】中金：中港互聯互通擴容利港交所、目標價升至400元　惟股價仍跌約2%

股市 15:50 2022/12/20

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【大行報告】中金：中港互聯互通擴容利港交所、目標價升至400元

中國證監會及香港證監會將進一步擴大股票互聯互通標的範圍，包括納入合資格的香港主要上市外國公司，預計籌備時間約3個月。中金預計短期將直接增厚港交所約2.6%盈利，中長期還將豐富兩地投資活動，並強化港交所對國際公司的吸引力，上調目標價至400元，維持「跑贏行業」評級。

港交所連跌四日，現跌1.7%，報324元。

中金測算，目前陸股通納入股票1,493隻、對應A股市值59萬億元人民幣(A股股份數×收盤價)、年初至今日均成交額(ADT)5,835億元人民幣。此次擴容後納入股票數量將增加68%至2,509隻對應市值將提升18%至70.2萬億元人民幣、日均成交額增加30%至7,605 億元人民幣(截至12月19日)。

若假設北向滲透率不變，在標的擴容後，該行預計北向日均成交將由年初至今的1,011億元人民幣增至1,317億元人民幣，對應將增厚港交所收入及盈利分別3.6億元及2.6億元港幣，佔港交所2022預測總收入和盈利的1.9%及2.6%。

此外，港股通納入標的數量預計將新增6隻國際企業，雖短期直接增量較少，但該行認為將進一步強化港交所的「超級聯繫人」角色，即為國際企業提供對接內地活躍資金的渠道，中長期維度有望提升港股對國際公司的吸引力、助力打造國際金融中心。

考慮內地積極政策頻現、中概股審計進展積極、美聯儲利率拐點或漸近提振市場情緒，中金上調港交所今、明盈測各6%及10%，至分別101.5億及126.3億港元，相當於今、明年預測市盈率41、33倍，上調目標價10%至400元，維持「跑贏行業」評級。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

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編輯：姚卓然

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