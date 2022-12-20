中原工商鋪：今年錄約4138宗成交　創1999年後新低

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，本港工商舖總成交量由去年的7,010宗，減少至今年至今約4,138宗，涉及金額亦由去年的1,450.19億元，跌至今年至今的約771.68億元。價量都見大幅萎縮，其中下半年成交表現比較差，不利因素比2021年更多，而且工商鋪買家以投資者為主，對市況走勢比較敏感，不少都先呈觀望態度。預計2023年工商舖成交量升價穩，其中以鋪位較能直接受惠，上落10至20%不等

人手調整方面，其實早在2019年下半已經開始，現時旗下約有600名員工，對比2018年的逾700人的高峰期減少近兩成。如市況逐步好轉，料於農曆年假後增聘10%左右的人手。

其中工廈市場方面，今年至今錄2,421宗成交，涉及金額368.92億元，較去年全年的4,131宗及593.19億元少。惟由於門檻相對寫字樓及鋪位低，故呎價比較平穩，上落不算大。預期成交量明年回升，價格有些微上升空間。而工廈租務就維持約8,000宗左右，租金保持窄幅上落。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓就指出，寫字樓市場今年暫錄665宗成交，對比2021年急減約50%，成交金額共181.16億元，創2003年後新低。其中逾一半成交為價錢千萬以下的三四綫商廈，指標商廈全年僅錄得14宗成交。陳雁樓稱現時為「緩慢熊市」，消磨投資者入市意志。租務方面，今年至今暫錄5,149宗，對比平時6,000至6,500少兩成，而租金就平均跌約5%，惟相信未必能反映實際跌幅，因業主可從免租期等條款上對租客釋出優惠，以減少表面上的租金減幅。

由於本港寫字樓未必能成為投資者入市的首選，雖然交投量有望回升至1,000宗水平，惟成交價就料下跌5%，且明年大約有700萬至800萬平方呎樓面的新供應，空置率未必會出現明顯跌幅。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基就反映，商舖市場於2021年錄1,742宗成交，今年受到加息直接影響，成交量跌至1,052宗。預測2023年首季能錄250宗成交，然後全年累錄約1,750宗，而成交價就保持平穩。他另指，今年租務集中餐飲業，預期明年租金未必會出現明顯減幅，業主會嘗試提供其他優惠，以減少減價。

延伸閲讀【多圖】MONACO現樓示位會所陪你睇 空間充足 展示高雅品味【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機