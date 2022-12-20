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【公司宴會慳到盡】 老闆訂「兩餸飯」800蚊餵飽20個同事 最精明老闆?

理財智慧 16:14 2022/12/20

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踏入年尾，不少公司老闆都會請同事吃周年宴，以答謝員工們過去一年的努力。有打工仔近日於「香港兩餸飯關注組」發文，提及公司老闆預訂兩餸飯到會作為公司的周年宴，共花費800元，足夠20位同事吃飯。

對於這位精明老闆的決定，不少人表示認同，而且讚美這個「六餸飯」賣相不錯，看上去是高質的食物。有人表示，聖誕餐多數食火雞、凍盤（沙律，海蛰)，湯，串燒飯等，倒不如慳一點。不過亦有打工仔認為老闆這樣實在太沒有誠意，感謝員工過去一年的努力，這樣會不會太慳呢?

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