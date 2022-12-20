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【可持續發展】ESG基金今年淨流出132億美元　2011年以來首次

股市 14:58 2022/12/20

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【可持續發展】ESG基金今年淨流出132億美元　2011年以來首次

受環球金融市場震盪、烏克蘭戰爭等因素影響，ESG基金今年淨流出132億美元，為2011年以來首次，令ESG基金管理的總資產減少29%。非ESG基金同樣出現淨流出，今年首11個月淨流出4200億美元，管理資產減少21%。

ESG基金除錄得淨流出，過去4年ESG基金表現一直跑贏非ESG基金，但基於化石燃料股價急升，今年情況逆轉，ESG基金不如非ESG基金。

預期明年ESG基金市場仍困難

由於企業發行可持續債券金額下降，今年對ESG基金來說是艱難的一年，預期明年市況仍困難，因在市場大幅波動下，投資者或傾向選擇保留資金。

ESG Client Portfolio Management主管Marie Niemczyk指，今年市場有不少關於ESG的質疑，而面對市況波動，對美國部分行業出現政治敵意，以及通脹問題，重創風險資產需求。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

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【金融學院】調查：逾半受訪香港金融機構參與氣候風險測量

【HSBC滙豐】滙豐大灣區ESG指數較3年前升近15%　有定期披露ESG訊息的大公司比例升至96%

編輯：陳韻妍

可持續發展 基金 ETF ESG 債券 烏克蘭 美元

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