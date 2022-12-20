▲ 【可持續發展】ESG基金今年淨流出132億美元 2011年以來首次

受環球金融市場震盪、烏克蘭戰爭等因素影響，ESG基金今年淨流出132億美元，為2011年以來首次，令ESG基金管理的總資產減少29%。非ESG基金同樣出現淨流出，今年首11個月淨流出4200億美元，管理資產減少21%。

ESG基金除錄得淨流出，過去4年ESG基金表現一直跑贏非ESG基金，但基於化石燃料股價急升，今年情況逆轉，ESG基金不如非ESG基金。

預期明年ESG基金市場仍困難

由於企業發行可持續債券金額下降，今年對ESG基金來說是艱難的一年，預期明年市況仍困難，因在市場大幅波動下，投資者或傾向選擇保留資金。

ESG Client Portfolio Management主管Marie Niemczyk指，今年市場有不少關於ESG的質疑，而面對市況波動，對美國部分行業出現政治敵意，以及通脹問題，重創風險資產需求。

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編輯：陳韻妍