【新股IPO】達勢股份1405鑑於現行市況 決定延遲全球發售

達勢股份（新上市編號:01405）宣布，鑒於現行市況，經徵詢獨家整體協調人後，已決定延遲全球發售，全球發售將不會根據招股章程所載條款進行。公司及獨家整體協調人正在評估有關全球 發售及上市的更新時間表，且倘決定繼續進行全球發售，將刊發公告；公司將退回香港公開發售的申請股款。

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達勢股份於內地14個城市直營569家門店，今年上半年收益9.09億元人民幣，按年增長18.6%，公司擁有人應佔年內虧損收窄至9547.5萬元人民幣，經調整淨虧損6886.6萬元人民幣，經調整EBITDA為5557.5萬元人民幣。達勢股份原計劃發售1,135萬股，集資4.56億元。股份原訂於周五（23日）掛牌。

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記者：張以正