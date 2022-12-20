▲ 【中資電訊股】聯通：5G基站數量佔全球約30% 明年建千座5G全連接工廠

在2022中國聯通合作夥伴大會上，聯通 （00762） 董事長劉烈宏表示， 愈 來愈多的人感覺到「中國聯通的網愈來愈好了」，聯通已擁有117萬個5G基站，佔全球30%左右。聯通股價現升0.2%，報4.5元。

劉烈宏 指， 展望 2023年， 聯通將持續推進900MHz低頻網建設，新建不少於今年數量的900MHz基站；在中國全國助力打造超200個千兆城市，南方重點城市將100%建成寬帶精品網絡。

他表示，明年聯通還將啟動「5G點亮千座工廠」計劃，打造1000個5G全連接工廠，同時加大力度推進「聯通數村」平台和智慧社區建設。再者，今年以來，聯通雲收入按年增長超過140%，全年收入將突破300億元 人民幣 。其中，公有雲市場增速第一

另外，在 大會上，聯通與騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、阿里 （09988） 、百度 （09888） 4家戰略投資者簽署戰略合作協議，在數字信息基礎設施、高品質生活、產業升級、科技創新、智慧運營、網絡安全、人才培養等多領域發揮能力和優勢，為數字經濟發展開闢新路徑、提供新引擎。

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編輯：姚卓然

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